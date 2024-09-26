الامارات | رواد أعمال: الإمارات وجهة مثالية للمتطلعين إلى الابتكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترسخ الحملة الإعلامية الرائدة التي أطلقتها الدولة تحت شعار «استثمر في الإمارات» موقعها كمركز ووجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال.

وتفسر البيئة النموذجية للاستثمار في الإمارات، النجاحات اللافتة التي حققها المستثمرون وأصحاب الأعمال في مجالات مختلفة، ومن بين العديد من قصص النجاح، تبرز رحلة ماغنوس أولسون، الشريك المؤسس لشركة «كريم»، التي تعكس قدرة الإمارات على تحفيز النجاح، إذ تمكّنت من جذب مجموعة متنوعة من المواهب من حول العالم، وخلق بيئة أعمال ديناميكية فريدة.

وصل أولسون إلى الإمارات في عام 2006، مدفوعاً بروح المغامرة، وبعد تعرّضه لمشكلة صحية في 2011، حوّل تركيزه إلى تطوير مشروع هادف يخدم المنطقة، وأفضت جهوده إلى تأسيس شركة «كريم»، وهي تطبيق شامل يقدم خدمات النقل وطلب الطعام والدفع وغير ذلك. وسعى أولسون وفريقه إلى إنشاء خدمة متميزة عالمية المستوى في الإمارات ومنطقة الخليج، وبادرت الشركة بمنح موظفيها خيارات امتلاك أسهمها، في خطوة استهدفت تعزيز ثقافة الملكية.

بلغ نجاح «كريم» ذروته عندما استحوذت عليه شركة «أوبر» العالمية مقابل 3.1 مليارات دولار في 2019، ما شكّل علامة فارقة في مشهد الشركات الناشئة في المنطقة، ولم يبرز هذا البيع جدوى استراتيجيات التخارج في الإمارات فحسب، بل سلط الضوء أيضاً على البيئة الداعمة التي خلقتها الحكومة لخدمة قطاع ريادة الأعمال، فمن خلال مؤسسة دبي للمستقبل وسوق أبوظبي العالمي، أنشأت الإمارات حاضنات ومسرّعات أعمال وصناديق مخصصة لجذب المواهب العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين» وغيرها من مجالات التكنولوجيا المتطورة.

ولا يقتصر نطاق جاذبية الإمارات على قدرتها على خلق البيئة المحفّزة للفرص التجارية، إذ يشير أولسون إلى ما هو أكثر شمولية واتساعاً من هذه الميزة المهمة، إذ تتمتع الإمارات بمستويات عالمية في التعليم والرعاية الصحية والأمن، وهي خصائص حولتها، ليس فقط إلى وجهة يقصدها الناس للعمل، بل أيضاً لتأسيس حياتهم الخاصة.

ويؤكد أولسون أن البيئة متعددة الثقافات في الإمارات تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الابتكار من خلال احتضان وجهات النظر المختلفة والمتنوعة، ما يجعل الإمارات وجهة مثالية للإبداع والابتكار.

من جهته، يروي الشريك المؤسس لـ«بيكو كابيتال»، داني فرحة، حكاية مماثلة حول مشهد الأعمال في الإمارات، إذ لعبت الشركة التي تأسست في 2012، كأول شركة عاملة في الاستثمار بالشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة العربية، دوراً أساسياً في دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا الحيوية، وشهدت الشركة نجاحاً كبيراً، بما في ذلك استثمارها في شركة «كريم»، التي أصبحت من أوائل الشركات المليارية المعروفة باسم «يونيكورن».

ويعزو داني فرحة قدراً مهماً من هذا النجاح إلى سياسات دولة الإمارات الداعمة لبيئة الأعمال وبنيتها التحتية المتطورة، ورؤيتها الثاقبة في اعتماد السياسات التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة وتحويل الأرباح، ما يجعلها وجهة جذابة لرواد الأعمال من شتى أنحاء العالم.

من ناحيته، يطبق مؤسس شركة «مانهات» الدكتور سعيد الحسن الخزرجي، مفهوم الابتكار في الإمارات، إذ تُركز شركته على توفير الغذاء والمياه في البيئات الصعبة باستخدام تقنية تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، ويتماشى هذا النهج المبتكر مع أهداف الإمارات الأوسع نطاقاً للاستدامة والتنويع الاقتصادي.

ويُسلط الخزرجي الضوء على أهمية الاستفادة من التحديات في المنطقة، مثل ارتفاع درجات الحرارة، لتطوير حلول مستدامة، مشيراً إلى أن الحاجة إلى إمدادات مستقرة من المياه والغذاء لسكان الإمارات، دفعت الدولة إلى قطع خطوات كبيرة في مجال البحث المتقدم وتطوير حلول مستدامة.