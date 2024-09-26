الامارات | مركز جمعة الماجد يضيء على «روائع فن تذهيب المخطوطات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» في دبي، أول من أمس، محاضرة افتراضية بعنوان «روائع فن التذهيب والزخرفة في المخطوطات الإسلامية»، قدَّمها الأستاذ في قسم الآثار بجامعة حلوان في مصر، الدكتور تامر مختار محمد، بحضور نخبة من المهتمين في مجال التراث العربي الإسلامي.

وتناولت المحاضرة نشأة المخطوطات الإسلامية في القرون الأولى بعد الهجرة، وعلاقتها بفن الزخرفة والتذهيب. واستعرضت تاريخ التذهيب قبل الإسلام في الحضارات القديمة وشبه الجزيرة العربية، وتاريخ التذهيب بعد الإسلام. وتطرق الدكتور تامر مختار إلى طرق إعداد الذهب، وأنواعه، ومواضع التذهيب في المصاحف الشريفة، إضافة إلى أنواع الزخارف المنفذة داخل المخطوطات المملوكية، والعثمانية، والصفوية.

واختُتمت المحاضرة بتناول مواضع التذهيب في المخطوطات العثمانية والصفوية المصوّرة.