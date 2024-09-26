الامارات | فيلم «ماي ورد» في دور عرض بحرينية اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، عروض فيلم الدراما العائلية «ماي ورد» للمخرج محمود يحيى الشيخ في دور سينما بالبحرين.

وعرض الفيلم بمهرجان مسقط السينمائي الدولي، ومهرجان الخليج السينمائي بالرياض، واستقبله الجمهور بتفاعل لافت.

ويدور الفيلم، حول مريم، وهي امرأة بحرينية تقليدية، قضت 40 سنة من حياتها في تربية أبنائها ورعاية العائلة، وبعد وفاة زوجها يتقدم لخطبتها «حبها القديم» وتقرر الموافقة.

والفيلم من إخراج محمود يحيى الشيخ، وبطولة مريم زيمان، وجمعان الرويعي، ويحيى عبد الرسول، وحسين عبد علي، ودانة آل سالم.

يشار إلى أن لمخرج الفيلم محمود يحيى الشيخ العديد من الأعمال، من بينها مسلسل «دافي الشعور» 2022، والفيلم القصير «النهاية..؟ لا» 2008 الذي شارك في مهرجانات عدة، واختير ليكون من أفضل ستة أفلام قصيرة في الشرق الأوسط.