الامارات | رائحة كريهة تكشف جثة امرأة في ثلاجة بالهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 سبتمبر 2024

عثرت شرطة مدينة بنغالورو الهندية على جثة شابة مقطعة إلى أكثر من 20 قطعة، موجودة في ثلاجة منزلها في فياليكافال.

وقال مفوض شرطة بنغالورو بي ديان، إنهم حددوا هوية المشتبه فيه الرئيسي في قتل الشابة ماهالاكشمي، البالغة من العمر 29 عاماً، لكن لن يكشفوا عن هويته حالياً، مرجحاً أن تكون جريمة القتل قد وقعت قبل حوالي 15 يوماً من العثور على أشلاء الجثة المحفوظة في الثلاجة.

وأشار ديان إلى أن الثلاجة كانت لا تزال تعمل، رغم تغطية الديدان للجثة، مشيراً إلى أن الضحية ليست مالكة الشقة، بل من ولاية أخرى لكنها تقيم في بنغالورو، وفقاً لموقع «ذا إنديان إكسبريس».

وبالتحقيق مع زوج الضحية، هيمانت داس، قال إنه تزوجها منذ ست سنوات وأنجب منها ابنة، ثم انفصلا عن بعضهما بعضا خلال الأشهر التسعة الماضية، وأنهما كانا يعانيان من بعض الخلافات العائلية.

وكشفت الشرطة عن وقوع خلافات قوية بين الزوجين، إذ تقدّمت بشكوى ضده في وقت سابق تتهمه بالاعتداء بالضرب، فيما تقدّم هو ببلاغ ضدها يتهمها فيه بالخيانة.

وقال وزير داخلية ولاية كارناتاكا جي باراميشوارا، إن الشرطة جمعت الكثير من المعلومات بشأن وفاة الضحية، ومع ذلك لن يتمكن من مشاركتها حالياً حتى تنتهي التحقيقات.

وتابع: «نحن واثقون بالقبض على المتهمين قريباً. نحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك شخص واحد فقط أو شخصان متورطان في الحادث. لم نحسم ذلك حتى الآن».