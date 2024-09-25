الامارات | اكتشاف نوع جديد من سمك القرش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن باحثون في نيوزيلندا، أمس، أنهم تعرفوا إلى نوع جديد من أسماك القرش الشبح، وهي سمكة قادرة على الصيد في المياه العميقة للمحيط الهادئ.

وأفاد الفريق باكتشاف عينات من هذا النوع ضيق الأنف في هضبة تشاتام، وهي منطقة في المحيط الهادئ تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر شرق نيوزيلندا.

وترتبط أسماك القرش الشبح، التي تسمى أيضاً chimaera، بأسماك القرش والشفنينيات، ولها هيكل عظمي غضروفي، وتتغذى على القشريات على أعماق تصل إلى نحو 2600 متر.

وقالت الباحثة بريت فينوتشي، التي أطلقت على هذا النوع اسم «Harriotta avia» تكريماً لجدتها، إن «أسماك القرش الشبح مثل هذه تقتصر بشكل أساسي على قاع المحيط».

وأضافت «بيئتها تجعل من الصعب دراستها ومراقبتها، ما يعني أننا لا نعرف الكثير عن دورة حياتها أو تصنيفها ضمن قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، ولكن هذا يجعل اكتشافات مثل هذه أكثر إثارة».

وكان هذا القرش الشبح في السابق يعتبر جزءاً من نوع واحد على مستوى العالم، قبل أن يكتشف الباحثون اختلافات جينية ومورفولوجية تميزه عن الأنواع المشابهة.