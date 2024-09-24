30 صورة لأكبر 5 مطارات دولية في العالم.. لن تتخيل شكلها من الداخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تُعَد المطارات بمثابة بوابات حيوية للعالم، حيث تربط البلدان والثقافات والاقتصادات، وتستوعب هذه المراكز المترامية الأطراف ملايين الركاب سنويًا، وتلبي احتياجات المسافرين الدوليين والمحليين على حد سواء.

وبفضل التكنولوجيا المتطورة وشبكات النقل الفعّالة والمرافق الشاملة، صُممت هذه المطارات للتعامل مع حركة مرورية هائلة مع توفير الراحة والرفاهية والسلامة.

ومن التسوق وتناول الطعام إلى الصالات والترفيه، تعكس أكبر مطارات العالم الطلب المتزايد على الاتصال العالمي السلس، لكن هل تعرف أكبر 5 مطارات دولية في العالم؟.

مطار الملك فهد الدولي، المملكة العربية السعودية

يقع مطار الملك فهد الدولي في الدمام في المملكة العربية السعودية، ويغطي مساحة تقارب 315 كيلومترًا مربعًا، بحسب timesofindia.

وهذا يجعل مطار الملك فهد الدولي أكبر مطار في العالم من حيث المساحة الأرضية، سمي المطار على اسم الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وهو مشهور أيضًا بكونه أحد أكثر المطارات فخامة في العالم.

يمكن للمرء أن يتوقع أن يستوعب المطار العديد من المرافق من الدرجة الأولى لضمان تجارب سفر مريحة.

مطار آل مكتوم الدولي، الإمارات العربية المتحدة

يقع مطار آل مكتوم الدولي في دبي، وهو في طريقه بالفعل ليحل محل مطار دبي الدولي، في 28 أبريل 2024، أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن توسعة كبيرة لمطار آل مكتوم الدولي.

وإذا صحت التقارير، فإن المطار الجديد، الذي سيبدأ العمل بحلول عام 2030، سيكون أكبر بخمس مرات من مطار دبي الدولي الحالي.

سيغطي المطار الجديد 70 كيلومترًا مربعًا، وستكون لديه القدرة على استيعاب ما يصل إلى 260 مليون مسافر سنويًا.

سيحتوي مطار آل مكتوم الدولي الجديد على خمسة مدارج متوازية، و400 بوابة طائرات، وأفضل التقنيات.

سيكون المطار الجديد أغلى مطار في العالم.

مطار دنفر الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية

يمتد مطار دنفر الدولي على مساحة تقارب 136 كيلومترًا مربعًا، وهو أكبر مطار في الولايات المتحدة الأمريكية.

يشتهر المطار بالأعمال المعمارية غير العادية، ويعمل مطار دنفر الدولي كمركز للعديد من شركات الطيران الكبرى، ويلعب دورًا حاسمًا في الاقتصاد الإقليمي.

يتميز المطار بالعديد من الأعمال الفنية "غير العادية"، من اللوحات الغريبة إلى تمثال الحصان الأزرق الأكبر من الحجم الطبيعي المسمى بلوسيفير.

مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون، الولايات المتحدة الأمريكية

يغطي المطار، الواقع في أتلانتا، جورجيا، حوالي 78 كيلومترًا مربعًا.

يعد مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث أعداد الركاب وحركة المرور الجوي.

مطار إسطنبول الدولي، تركيا

يمتد مطار إسطنبول الدولي على مساحة 76.5 كيلومترًا مربعًا تقريبًا، ما يجعله بسهولة أحد أكبر المطارات في العالم.

تقع إسطنبول على جانبي أوروبا وآسيا، لذا يعمل المطار أيضًا كحلقة وصل رئيسية بين القارتين.

يقع المطار على الجانب الأوروبي من المدينة، في حال كنت تتساءل.

مطار إسطنبول الدولي هو أكبر مطار دولي في تركيا، وثاني أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، بعد مطار لندن هيثرو.

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