الامارات | رائد روسي مخضرم يعود من الفضاء برقم قياسي جديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط رائدا فضاء روسيان، ورائدة فضاء أميركية من وكالة «ناسا» في كازاخستان، أمس، بعد إقامتهم فترة قياسية في محطة الفضاء الدولية، بحسب ما أظهره نقل مباشر لوكالة «روسكوزموس» الروسية.

وهبطت كبسولة الصاروخ الفضائي «سويوز إم إس - 25» التي يضم طاقمها رائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ كونونينكو، ورفيقه نيكولاي تشوب، والرائدة الأميركية تريسي دايسون في سهول كازاخستان الشاسعة.

وأمضى كونونينكو وتشوب 374 يوماً في الفضاء، وهي أطول مهمة على محطة الفضاء الدولية، بينما انطلقت دايسون في نهاية مارس الماضي.

ولا يزال الروسي فاليري بولياكوف الذي أمضى 438 يوماً على متن المحطة الفضائية السابقة (مير) في الفترة 1994-1995، يحمل الرقم القياسي المطلق لأطول إقامة فردية في الفضاء.

وفي رصيد أوليغ كونونينكو (60 عاماً) رقم قياسي آخر، إذ أمضى إجمالي 1111 يوماً تراكمياً في المدار في نهاية رحلته الخامسة إلى الفضاء.