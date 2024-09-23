تحكم في صحتك.. 7 خطوات فعالة لخفض مستوى الكوليسترول الضار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

الكوليسترول مادة شمعية توجد في جميع خلايا الجسم، وهو ضروري لأداء العديد من الوظائف الحيوية، ومع ذلك، فإن ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

يقول سعيد شلبي، استشاري الكبد، إنّ العوامل الوراثية تلعب دورًا مهمًا في تحديد مستوى الكوليسترول في الدم.

وأضاف "شلبي" في تصريحات لـ"الخليج 365" أنّ تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول يمكن أن يزيد من مستوى الكوليسترول.

وتابع أن عدم ممارسة الرياضة بانتظام يرتبط بارتفاع مستوى الكوليسترول، مشيرًا إلى أن السمنة عامل خطر رئيسي لارتفاع الكوليسترول، بينما يؤثر التدخين سلبًا على الأوعية الدموية ويزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول.

طرق السيطرة على مستوى الكوليسترول

وبيًن أنّ هناك عدة طريق مهمة لخفض مستوى الكوليسترول الضار والسيطرة عليه في معدلاته الطبيعية، وهي:

- الحد من الدهون المشبعة

تجنب الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء الدهنية والألبان كاملة الدسم والزبدة.

- الحد من الكوليسترول

قلل من تناول صفار البيض والأعضاء الداخلية.

- زيادة الألياف

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

- زيادة الدهون الصحية

استبدل الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة الموجودة في الأسماك الزيتية والأفوكادو والمكسرات والبذور.

- ممارسة الرياضة بانتظام

استهدف 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة الشدة معظم أيام الأسبوع.

- الحفاظ على وزن صحي

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة بانتظام لإنقاص الوزن الزائد أو الحفاظ على وزن صحي.

- الإقلاع عن التدخين

التدخين يضر بصحتك بشكل عام ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أطعمة مفيدة لخفض الكوليسترول

- الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة.

- الأفوكادو غني بالدهون الأحادية غير المشبعة.

- المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الكتان.

- الفواكه والخضروات غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن.

- الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

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