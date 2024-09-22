لا تستهين بها.. 8 علامات خفية قد تشير لسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

سرطان القولون قد يظهر ببعض الأعراض الخفية التي غالبًا ما يتم تجاهلها، لذلك من الضروري أن نكون على دراية بهذه العلامات حتى نتمكن من اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، إذ يكون العلاج أكثر فعالية.

يقول الدكتور سعيد شلبي، استشاري الكبد، لـ"الخليج 365" إن هناك 8 علامات صامتة لسرطان القولون يجب الانتباه إليها:

1- الإمساك المتكرر أو الإسهال

قد تكون صعوبة تمرير البراز أو الإسهال المتكرر علامة على وجود انسداد في القولون بسبب الورم.

2- تغير في قوام البراز

يصبح البراز رقيقًا أو يحتوي على دم أحمر أو أسود.

3- الشعور بأن الأمعاء لم تفرغ تمامًا

حتى بعد الانتهاء من التبرز، قد يشعر الشخص بأن هناك شيئًا ما لم يخرج بالكامل.

4- آلام البطن والانتفاخ المستمر

التشنجات المستمرة قد تشبه تقلصات المعدة، خاصة في الجزء السفلي، والشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام قد يكون علامة على وجود مشكلة في القولون.

5- الألم الذي لا يزول

إذا استمر الألم لفترة طويلة ولم يستجب للعلاجات المنزلية، يجب استشارة الطبيب.

6- فقدان الوزن غير المبرر

فقدان وزن كبير دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية، بما في ذلك السرطان.

7- فقر الدم

الشعور بالتعب والإرهاق قد يكون نتيجة النزيف الداخلي الناجم عن سرطان القولون، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر وضعف الطاقة.

8- البشرة الشاحبة

قد تلاحظ شحوبًا في بشرتك، خاصة حول العينين والفم.

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