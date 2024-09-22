الامارات | مهرجان مترو دبي للموسيقى.. الفن ينتظركم في 5 محطات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أمس فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، الذي ينظمه «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

ويستمر المهرجان حتى 27 الجاري بمشاركة 20 عازفاً من الإمارات والعالم، يقدمون للجمهور في خمس محطات مترو رئيسة، مجموعة من العروض الفريدة المُستلهَمة من ثقافات العالم.

ويعكس الحدث التنوع الفني والاجتماعي العالمي لمدينة دبي، ومكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم، إذ تعرض نسخة هذا العام مجموعة متنوعة من العروض الاستثنائية.

وتُنظم فعاليات المهرجان يومياً على مدار أسبوع اعتباراً من الخامسة مساءً وحتى العاشرة ليلاً في محطات: دبي مول، ومول الإمارات، والاتحاد، وبرجمان، ومركز دبي للسلع المتعددة، الأكثر استخداماً، ما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور للاستمتاع بالإبداعات الموسيقية المميزة التي سيقدمها المشاركون في المهرجان.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بمجموعة من الأنماط الموسيقية، إذ يعرض المشاركون مهاراتهم عبر مجموعة من الآلات، بما في ذلك الوتريات والإيقاع وحتى الإبداعات الفريدة المصنوعة من الأشياء اليومية، وأيضاً من المواد المستدامة، وكذلك الآلات الموسيقية المستحدثة.

وستقام جميع العروض وفق جدول الفعاليات على مدار اليوم ضمن المحطات الخمس.