علامات تكشف ارتفاع نسبة السكر والكوليسترول معًا.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

قد تكون هناك بعض الحالات الجلدية أو التغيرات في الأظافر التي قد تكون مرتبطة ببعض الحالات الصحية، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها كعلامة مؤكدة لارتفاع السكر والكوليسترول.

سعيد شلبي يقول عادة ما تظهر أعراض ارتفاع السكر والكوليسترول معًا على النحو التالي

ارتفاع السكر

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومى للبحوث، تظهر ارتفاع السكري على المُصاب بالعطش الشديد، التبول المتكرر، فقدان الوزن غير المبرر، التعب، ضعف الشفاء من الجروح، وبوشوش العيون.

ارتفاع الكوليسترول

وتابع من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة، ولكن قد تظهر مشاكل صحية خطيرة على المدى الطويل مثل أمراض القلب والشرايين.

التشخيص الدقيق

وأشار إلى أن يتم تشخيص ارتفاع السكر والكوليسترول بدقة، يجب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مثل:

فحص السكر التراكمي (A1C)

لقياس متوسط مستوى السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

فحص الكوليسترول

لقياس مستوى الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار والكوليسترول النافع.

لا تعتمد على العلامات الظاهرة على الجلد لتشخيص أي مرض

استشر الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص حالتك بدقة

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على مستويات السكر والكوليسترول ضمن المعدل الطبيعي.

لماذا لا يجب الاعتماد على العلامات الظاهرة؟

العلامات الجلدية قد تكون ناتجة عن أسباب أخرى

العديد من الحالات الجلدية يمكن أن تسبب تغييرات في لون أو ملمس الجلد، ولا يعني ذلك بالضرورة وجود مشكلة صحية خطيرة.

العلامات قد تكون غير واضحة

بعض التغييرات الجلدية قد تكون خفيفة جدًا ولا يمكن ملاحظتها بسهولة.

التشخيص الدقيق يتطلب فحوصات طبية

فقط الفحوصات الطبية المعملية يمكنها تأكيد وجود ارتفاع في مستوى السكر والكوليسترول.

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