زيزو وإمام والشحات وزوجاتهم.. 50 صورة ترصد تفاصيل حفل أزياء جمع نجوم الفن والرياضة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار حفل أزياء أقيم على هامش افتتاح أحد مشاريع مصمم الأزياء إسلام سعد، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بسب الحضور الواسع من نجوم الفن والرياضة وزوجاتهم.

شهد حفل الأزياء حضور شخصيات بارزة من الساحة الرياضية، من بينهم لاعبو النادي الأهلي مثل إمام عاشور وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة، إلى جانب نجوم من نادي الزمالك، منهم أحمد سيد زيزو، بالإضافة إلى مصطفى فتحي، لاعب نادي بيراميدز.

وحرص عدد من نجوم الكرة على اصطحاب زوجاتهم في حفل افتتاح "أتيليه أزياء" للمصمم إسلام سعد، ولم يقتصر الحضور على نجوم الرياضة فقط، بل شهد الحفل أيضًا مشاركة عدد من نجوم الفن مثل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، والفنانين حمادة هلال، إيهاب توفيق، نهال عنبر، أحمد زاهر، عمرو عبد الجليل، أحمد التهامي، ورانيا يوسف.

وبحسب الصور التي شاركها إسلام سعد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" تضمن الحفل تصميمات متنوعة، جرى عرضها في مساحة واسعة مخصصة لعرض الأزياء.

ويصف إسلام سعد نفسه بأنه مصمم أزياء، ويتابعه نحو 3.5 مليون شخص على فيسبوك، وعادة ما يشارك جمهوره إطلالات المشاهير في أحدث تصميمات الأزياء.

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