تظهر ليلا.. 5 علامات تكشف انخفاض نسبة السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من مرضى السكري من تقلبات في مستوى السكر في الدم، خاصة خلال النوم، وهي حالة تعرف بانخفاض السكر في الدم الليلي.

هذه الحالة يمكن أن تكون خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

فيما يلي أبرز العلامات التي تكشف عن انخفاض السكر في الدم خلال الليل، وفقًا لموقع "clevelandclinic":

اضطراب النوم

قد يعاني الشخص من قلق وعدم راحة أثناء النوم، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر.

التعرق الشديد

التعرق المفرط أثناء النوم يمكن أن يكون علامة على انخفاض نسبة السكر في الدم.

البكاء أثناء النوم

قد يترافق انخفاض السكر مع بكاء غير مبرر أو صرخات أثناء النوم.

الكوابيس

الأحلام المزعجة أو الكوابيس قد تكون مؤشرًا على تقلبات في مستويات السكر في الدم.

التعب أو الارتباك بعد الاستيقاظ

الشعور بالتعب أو الارتباك عند الاستيقاظ من النوم قد يشير إلى انخفاض السكر في الدم.

أعراض أخرى لانخفاض نسبة السكر في الدم

ضعف.

القشعريرة.

الجوع الشديد.

معدل ضربات القلب السريعة.

الدوخة أو الدوار.

ارتباك أو صعوبة في التركيز.

القلق أو الانفعال.

شحوب الوجه.

وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان أو الخدين.

ازدواج الرؤية.

كلام غير واضح.

صعوبة أو خلل في التنسيق.

فقدان الاتجاه.

فقدان الوعي.

أسباب انخفاض السكر في الدم

العلاج الدوائي: جرعات زائدة من الأنسولين أو أدوية السكري الأخرى، أو عدم تزامن تناول الدواء مع الوجبات.

النظام الغذائي: عدم تناول وجبات منتظمة، أو تناول وجبات خفيفة جداً، أو ممارسة الرياضة الشديدة بدون تناول طعام كافٍ.

الحمل: يزيد من احتياجات الجسم للأنسولين.

أمراض أخرى: مثل أمراض الكلى والكبد.

مضاعفات انخفاض السكر في الدم

إذا ترك انخفاض السكر في الدم دون علاج سريع، فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

فشل الأعضاء.

عدم انتظام ضربات القلب والسكتة القلبية.

تلف الدماغ الدائم.

الوفاة.

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