الامارات | "كانوا يلعبون الغميضة".. وفاة 4 أطفال في ناميبيا اختناقاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 سبتمبر 2024

قضى أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين أربعة وستة أعوام اختناقاً في شمال شرق ناميبيا، بعد أن علقوا داخل ثلاجة أثناء لعبهم لعبة الغميضة، على ما ذكرت الشرطة المحلية الثلاثاء.

وقال قائد شرطة منطقة زامبيزي لوكالة فرانس برس: «كان هناك خطاف إطباق في الثلاجة لا يمكن فتحه إلا من الخارج»، لافتاً إلى أن الأطفال «ظلوا عالقين لنحو ساعة ونصف ساعة واختنقوا».

وأشار إلى أن اثنين من الأطفال لقيا حتفهما في الداخل، بينما عُثر على الطفلين الآخرين «بالكاد واعيين، لكن أُعلنت وفاتهما لدى وصولهما إلى المستشفى».

وعُثر على الأطفال في الثلاجة من جانب والدة أحدهم، بعدما ذهبت للبحث عن ابنها الذي لم يكن يرد عليها.