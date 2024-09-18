الامارات | السجن لرجل بنى جسرًا عائمًا لقريته المعزولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 سبتمبر 2024

بني رجل صيني يدعى هوانغ ديي جسرًا عائمًا لقرية معزولة بأمواله الخاصة، إلا أن مبادرته "الحسنة" انتهت بتغريمه وسجنه.

وفي التفاصيل، قبل العام 2005، كانت قرية "زينلين" شمال الصين، معزولة تمامًا بسبب نهر تاو، وكان السكان مضطرين للسفر حوالي 70 كيلومترًا للوصول إلى أقرب جسر، فقرر هوانغ ديي، الذي كان يدير عبّارة صغيرة، بناء جسر صغير عبر النهر بعد أن عجزت السلطات المحلية عن القيام بذلك.

ولاقى الجسر البدائي ترحيبًا من المجتمع، ووافق السكان على دفع رسوم رمزية لهوانغ لاستخدام الجسر، لأنه أرخص وأسرع من السفر عبر جسر آخر.