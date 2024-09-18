الامارات | مكتبة محمد بن راشد تشارك في «ملتقى الراوي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك «مكتبة محمد بن راشد» في الدورة الـ24 لملتقى الشارقة الدولي للراوي، والذي ينظمه معهد الشارقة للتراث خلال الفترة من 19 إلى 22 الجاري تحت شعار «حكايات الطيور»، بمجموعة متفردة من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال واليافعين.

وقال عضو مجلس إدارة مؤسسة «مكتبة محمد بن راشد»، الدكتور محمد سالم المزروعي، «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تسليط الضوء على التراث السردي والثقافي، وتعزيز الحوار الثقافي بين الأجيال، إضافة إلى تحفيز الخيال، وتطوير مهارات السرد والكتابة لدى المشاركين».

وأضاف «نحرص على أن نكون جزءاً من هذا الحدث المهم الذي يسهم في نشر المعرفة الثقافية، والتواصل مع أفراد المجتمع، وتعزيز الروابط الثقافية بين الأجيال المختلفة، بما يدعم رؤية وتطلعات القيادة للنهضة المعرفية على مدار الـ50 عاماً المقبلة، والاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة على خريطة الإبداع الثقافي العالمي، وأن تكون دولة الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم».

من جهته، قال مدير إدارة المكتبات في «مكتبة محمد بن راشد»، علي جمعة التميمي، إن «مشاركتنا في الملتقى تهدف إلى تقديم أنشطة تثري تجربة الأطفال واليافعين، وتساعدهم في اكتساب مهارات جديدة في السرد والكتابة، إلى جانب تعزيز حب القراءة والإبداع لديهم، والإسهام في ربطهم بالتراث الثقافي الإماراتي والعربي بطريقة تفاعلية وممتعة».

وتقدم «مكتبة محمد بن راشد»، على مدار أربعة أيام، العديد من الأنشطة والورش، لتحفيز الأطفال واليافعين على الاهتمام بالتراث، والتعلم من القصص الشعبية، حيث تبدأ الفعاليات مع جلسة قراءة قصة بعنوان «بعض الطيور».

• الدكتور محمد المزروعي: نسعى من خلال المشاركة إلى تسليط الضوء على التراث السردي والثقافي، وتعزيز الحوار الثقافي بين الأجيال.