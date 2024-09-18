الامارات | عليكم بطبق الفول.. خبراء تغذية ينصحون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم أن تناول الفول قد يسبب اضطرابات في المعدة في بعض الأحيان، فإن خبراء تغذية يشددون على ضرورة إدراجه في النظام الغذائي لأي شخص، نظراً لقيمته الغذائية الكبيرة، وفائدته للصحة بشكل عام.

وقالت خبيرة التغذية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس الأميركية، موبيلولا أديامو، إن «الفول يندرج ضمن قائمة فريدة من المأكولات، لأنه مصدر للبروتين، ويحتوي في الوقت ذاته على مجموعة مركبة من الكربوهيدرات». وأضافت «لا يوجد صنف غذائي آخر يحتوي على كل هذه المزايا».

ولا يتعين أن يتناول الفرد كميات كبيرة حتى ينعم بفوائد الفول الصحية. وأوضحت أديامو أن من مزايا الفول أنه يحتوي على كميات كبيرة من الألياف، غير أن نصف كوب من الفول يحتوي على ثمانية غرامات من الألياف، وهو ما يمثّل 25% من احتياجات الشخص اليومية من الألياف.