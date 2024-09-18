الامارات | حفل جوائز «إيمي» يشهد انتعاشاً في المتابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت نسبة متابعة حفل توزيع جوائز «إيمي» انتعاشاً ملحوظاً، إذ ارتفعت إلى 54%، مقارنة مع نسخة العام الماضي التي سجلت أدنى نسبة مشاهدة لهذا الحدث على الإطلاق، كما أفادت قناة «إيه بي سي» الأميركية أول من أمس.

وتابع نحو 6.87 ملايين مشاهد الحفل الذي دخل تاريخه مسلسل «شوغن» الياباني، بحصده عدداً قياسياً من المكافآت بلغ 18، بينها أفضل مسلسل، ليصبح أول عمل غير ناطق بالإنجليزية يحصل على الجائزة الرئيسة في الأمسية الملقبة بـ«أوسكار التلفزيون».

ويحمل التحسن في نسبة المتابعة ارتياحاً لجوائز «إيمي»، التي كانت تعاني، منذ سنوات، عدم وجود اهتمام متزايد لدى المشاهدين.

وقالت القناة الأميركية «إن حفل توزيع جوائز إيمي الـ76 سجل أعلى نسبة متابعة إجمالية منذ ثلاث سنوات».

وأشاد النقاد بأداء الممثلين يوجين ودان ليفي اللذين توليا تقديم الأمسية.

ورغم الانتعاش في نسبة المتابعة، فإن جوائز «إيمي» لاتزال تعاني في هذا الخصوص، وكان الحفل حتى عام 2018، يحصد بصورة منتظمة أكثر من 10 ملايين مشاهد.