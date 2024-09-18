الامارات | 4 من سعداء الحظ: دبي مدينة «المفاجآت» المدهشة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّجت «مفاجآت صيف دبي 2024» في دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً، والتي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، 3455 متسوقاً من سعداء الحظ بجوائز من خلال السحوبات الكبرى والعروض الترويجية للبيع بالتجزئة، وهو العدد الأكبر على الإطلاق في تاريخها، إذ بلغ إجمالي قيمة الجوائز والمكافآت التي وزعت على الفائزين 50 مليون درهم من خلال 20 سحباً كبيراً وعرض تجزئة.

وتحوّل فصل الصيف إلى موسم للمفاجآت والجوائز، إذ حصل الفائزون بالسحوبات على سيارات جديدة، ومجوهرات، وجوائز نقدية ضخمة، وغيرها الكثير.

ومن بين العديد من الفائزين المحظوظين، عبّرت فاتن إبراهيم عن سعادتها بالفوز بسيارة جديدة، مضيفة: «شاركنا في حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي، ولم نكن نتوقع الفوز. وسعدنا للغاية لربح سيارة (جاك جي إس 8) الرياضية متعددة الاستخدامات، إذ كنا نخطط لشراء سيارة جديدة لنا ولأطفالنا الأربعة». وأضافت «نعيش في دبي منذ ما يزيد على 17 عاماً، ونتطلع إلى الاستمتاع بـ(المفاجآت) كل عام، وقضينا موسماً لا يُنسى هذا العام، بعد الفوز بهذه الجائزة الرائعة».

من ناحيته، قال خالد عبدالله راشد الحبسي «نستمتع أنا وعائلتي دائماً بقضاء الصيف في دبي، حيث يوجد الكثير من التجارب التي نخوضها معاً. وشاركت في السحب للفوز بسيارة نيسان إكس تريل جديدة أثناء زيارتي لـ(عالم مدهش) هذا الصيف. وعندما تلقيت المكالمة التي تخبرني بالفوز بالسيارة، لم أصدق أنني كنت أحد سعداء الحظ. وأنا ممتن جداً للفوز بهذه الجائزة الرائعة».

من جانبه، يروي مصطفى جعفري، أحد سعداء الحظ، دهشته عندما علم بفوزه بسيارة جديدة قائلاً: «لقد نسيت أنني شاركت في حملة سحوبات مفاجآت صيف دبي 2024 حتى تلقيت مكالمة هاتفية تخبرني بالفوز بسيارة جاك جي إس 8»، مشيراً إلى أنه يعيش في دبي منذ خمس سنوات، ودائماً تذهله الفعاليات والأنشطة والجوائز الرائعة التي تقدمها مفاجآت صيف دبي لسكان المدينة وزوارها.

أما ديريك ماثيوز، فاعترف بأنه كان متشككاً في فوزه في البداية، مضيفاً «أعيش في دبي منذ 27 عاماً، وأشارك في السحوبات كلما سنحت الفرصة، وبالفعل، كنت أحد سعداء الحظ هذا الصيف وحصلت على سيارة جاك جي إس 8 جديدة، وكان خبر الفوز مفاجئاً بالنسبة لي. وأود أن أعرب عن خالص امتناني لمفاجآت صيف دبي ومجموعة مراكز التسوق في دبي على منحي هذه الفرصة الرائعة».

• 50 مليون درهم قيمة المكافآت والجوائز التي وزعت خلال مفاجآت صيف دبي 2024.