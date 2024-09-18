الامارات | 3 مبدعين على منصة التكريم في ملتقى الشارقة للخط

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم دائرة الثقافة بالشارقة في الثاني من أكتوبر المقبل، فعاليات النسخة الـ11 من ملتقى الشارقة للخط، الذي ستكرم خلاله ثلاثة مبدعين في هذا الفنّ، وهم الخطّاط الإماراتي خالد الجلّاف، والباحث والأكاديمي العراقي إدهام خالد حنش، والباحث التاريخي في الفن الإسلامي والأندلسي الإسباني خوسيه ميغيل بويترا.

وستُعرض أعمال المكرمين في معارض شخصية، في ساحة الخطّ في قلب الشارقة، خلال اليوم الأول من الافتتاح، على أن تواصل المعارض الثلاثة عرض الأعمال الخطّية أمام الجمهور طوال فترة الملتقى.

وقال مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة مدير ملتقى الشارقة للخطّ محمد إبراهيم القصير، إن «تكريم المبدعين من الخطاطين والمشتغلين بهذا الفن الإنساني الجامع لفرادة المعنى وبلاغة التصوير، هو استمرار لرسالة الملتقى في الاهتمام بمبدعي هذا الفن الأصيل».

وأوضح أن النسخة المقبلة للملتقى، ستضم سلسلة من المعارض الجماعية والشخصية، وهي نسخة مشغولة بتفان عالٍ، أنجزها عدد من الفنّانين بمهنية المحترف، ويتجلّى ذلك في المعرض العام الذي سيقدّم أعمالاً متنوعة في الخطوط الأصيلة لفنانين من حول العالم، فضلاً عن عدد من المعارض الأخرى، مثل معرض «في حب الإمارات»، لمجموعة من الخطاطين الإماراتيين، يقدّمون أعمالاً تعكس حبّ الوطن.