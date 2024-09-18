الامارات | «أمسية من نور» في ندوة الثقافة والعلوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت ندوة الثقافة والعلوم بذكرى المولد النبوي الشريف بأمسية إنشاد، قدمتها فرقة الرضوان السورية الدمشقية، التي قدمت مدائح عدة ابتهاجاً بمناسبة «مولد النور».

وقدمت الفرقة خلال الأمسية، التي نظمت أول من أمس، باقة من الابتهالات والأناشيد التي لاقت تفاعل الحضور، ومن بينها: «عليك صلى الله»، «جل من قد صورك»، «يا إمام الرسل يا سندي»، «ربيع السعد هلاله جد»، «عاشق جمالك يا طه»، «عشاق جمال النبي»، «في مديح طه قلبي تاه»، و«طلع البدر علينا».

وحضر الأمسية رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بلال البدور، ونائب الرئيس علي عبيد الهاملي، وأعضاء مجلس إدارة الندوة، ونخبة من المثقفين والمهتمين.

يشار إلى أن فرقة الرضوان تأسست بمدينة دمشق عام 1981، بإشراف المنشد عبدالقادر المرعشلي، وتؤدي الكثير من الألوان كالمدائح والابتهالات والموشحات الأندلسية والصوفية، ضمن الإطار الملتزم.

واستقرت الفرقة أخيراً في القاهرة، وهي فرقة عائلية تضم الأب والأولاد، ومعظمهم خريجو مدارس ومعاهد موسيقية ومدرسون لعلوم المقامات الموسيقية الصوتية.