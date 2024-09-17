الامارات | بسبب المخدرات..إحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات

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شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المخدرات..إحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024
أمرت النيابة العامة في مصر بإحالة سعد الصغير إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته على جناية إحراز مواد الحشيش والترامادول المخدرة للتعاطي.
وسألت النيابة في تحقيقاتها ثلاثة عاملين في مطار القاهرة الدولي، شهدوا بأن جهاز الأشعة أظهر، أثناء فحص حقائب الصغير سجائر الكترونية تحوي سائلاً مخدراً، ليضُبط بعدها المتهم.
كما أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائل الحشيش المخدر، كما ثبت في تقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من سعد الصغير على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين.
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