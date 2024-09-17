الامارات | طفل روسي يهاجم مدرسته ويصيب مُعلمة و4 طلاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

أقدم طفل روسي في الثالثة عشرة من عمره على تنفيذ هجوم دموي داخل المدرسة التي يدرس بها، حيث أصاب إحدى المعلمات و4 طلاب، بينهم فتاة في حالة حرجة للغاية.

دخل الطالب الذي يُدعى «رومان» إلى المدرسة، حيث تجاهل الذهاب إلى فصله، ومكث لبعض الوقت داخل الحمام، قبل خروجه متجهاً لاقتحام حصة الأحياء.

صرخ رومان وأخرج مطرقة وضرب إحدى زميلاته على رأسها ثم مُعلمته وفتاة وصبي آخرين، وخرج من الفصل وظل يجري، قبل السيطرة عليه واحتجازه، حيث تم نقله إلى عيادة طبيب نفسي.

وخلال الحادث أصاب المراهق عنق فتاة تدعى فاليريا، وضربها على رأسها بالمطرقة، ليتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة ومتدهورة، فيما يتلقى باقي المصابين العلاج بإصابات أقل خطورة، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقالت المُعلمة المصابة نينا شوشينا، 57 عاماً، إن الطالب المُعتدي كان يحمل مسدساً ومطرقة، ولم ينطق بكلمة واحدة، حيث ظل يصرخ أثناء ارتكاب جريمته، مشيرة إلى تلقيها ضربات على رأسها وكتفيها وذراعها، أثناء محاولتها لمنعه من إيذاء زملائه.

ولفت طالب آخر إلى أن الحادث كان سيصبح أكثر دموية، لولا تعطل المسدس الذي حمله رومان خلال اعتدائه على زملائه بالمدرسة.