الامارات | بـ «اختيار الجمهور».. «ذي لايف أوف تشاك» أبرز الرابحين بمهرجان تورونتو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز أحدث اقتباس سينمائي لرواية «ذي لايف أوف تشاك» لمؤلف قصص الرعب ستيفن كينغ، من بطولة توم هيدلستون، أول من أمس، بالجائزة الأبرز في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. وباتت جائزة اختيار الجمهور في أكبر مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية بمثابة مؤشر إلى جوائز الأوسكار، وهو ما حصل في السنوات الأخيرة مع بعض الأعمال التي فازت بجائزة أفضل فيلم، بينها «غرين بوك» و«نومادلاند».

وفيلم «ذي لايف أوف تشاك» من إخراج مايك فلاناغان، مستوحى من قصة قصيرة تحمل العنوان نفسه للكاتب ستيفن كينغ نُشرت عام 2020. وفي العمل يؤدي الممثل البريطاني توم هيدلستون دور مصرفي يدعى تشارلز كرانتز تروى قصته بترتيب زمني عكسي وفي سياق سوداوي.

ويشارك أيضاً الممثلان مارك هاميل وتشيويتل إيجيوفور في الفيلم الذي عُرض لأول مرة عالمياً في تورونتو، لكنه لايزال يفتقر إلى موزع، في وضع يُتوقع أن يتغير بعد فوزه أول من أمس.

وحل في المركز الثاني الفيلم الاستعراضي «إميليا بيريز»، فيما نال المركز الثالث فيلم «أنورا» الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان.

وجذب المهرجان مجدداً هذا العام عدداً كبيراً من المشاهير، من جينيفر لوبيز إلى أنجلينا جولي وجود لو مرورا بسلمى حايك ودينزل واشنطن.