الامارات | المستحيل يتحقق في الإمارات.. رسالة إدريس إلبا للمبتكرين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دولة الإمارات حملة إعلامية عالمية تحت شعار «استثمر في الإمارات»، والتي بدأت برسالة ومشاركة النجم العالمي إدريس إلبا، حيث يدعو فيها المبتكرين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات، بالاستفادة من البيئة الاقتصادية المتكاملة، والإمكانات القوية التي تحظى بها الإمارات، والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم.

وافتتحت الحملة الإعلامية بفيلم تشويقي يقدم من خلاله النجم العالمي إدريس إلبا تجربته الشخصية في تحقيق المستحيل، وبأن تحقيق المستحيل ممكن، وأصبح مثالاً حياً في نموذج دولة الإمارات.

ويركز الفيلم على إبراز واحدة من أهم سمات دولة الإمارات والتي تتمثل في قدرتها على توفير العديد من الفرص والمناخ المناسب، لتحقيق أكثر الأفكار طموحاً وإبداعاً، والتي قد تبدو في أماكن أخرى غير قابلة للتحقيق.

وتجوب الحملة مدناً عالمية، مثل: كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيوريخ، وجنيف، ونيويورك، وتستهدف روّاد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الإمارات، والاستثمار فيها، وتحويل أفكارهم إلى واقع.

كما تم ضمن الحملة إطلاق منصة «Invest.ae» والتي تقدم أهم المعلومات والحقائق والمقومات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لروّاد الأعمال.

الحملة تجوب مدناً عالمية مثل: كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيوريخ، وجنيف، ونيويورك.