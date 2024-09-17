الامارات | «بيتلجوس بيتلجوس» يواصل التفوق على شباك التذاكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2024

لوس أنجلوس - أ.ف.ب

حقق فيلم الرعب الكوميدي «بيتلجوس بيتلجوس» أداء قوياً في ثاني عطلة نهاية أسبوع له، إذ حصد 51.7 مليون دولار، ما شكل رافعة قوية للإيرادات على شباك التذاكر في صالات السينما في أميركا الشمالية.

وسجل الجزء الثاني من فيلم المخرج تيم بيرتون بعد النسخة الأولى الصادرة عام 1988، انخفاضاً في الإيرادات، مقارنة بتلك المسجلة عند الانطلاق والتي بلغت 110 ملايين دولار في نهاية الأسبوع الماضي. لكن الفيلم تفوق بسهولة على إنتاجات هوليودية أخرى في الفترة من الجمعة إلى الأحد الماضيين.

وفي المركز الثاني جاء «سبيك نو إيفل»، وهو فيلم رعب جديد من إنتاج يونيفرسال بيكتشرز وبلومهاوس، حاصداً 11.5 مليون دولار.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «ديدبول أند وولفرين»، بإيرادات بلغت 5.2 ملايين دولار. ويشارك رايان رينولدز وهيو جاكمان في بطولة فيلم الأبطال الخارقين الذي بلغ إجمالي إيراداته المحلية 621.5 مليون دولار في ثمانية أسابيع.

وفي المرتبة الرابعة، حلَّ فيلم جديد آخر هو الوثائقي السياسي الساخر «آم آي رايسست»، بإيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار.

وفي المركز الخامس، وبتراجع مركزين عن الأسبوع الماضي، جاء «ريغان»، بإيرادات بلغت 2.8 مليون دولار. ويجسّد دينيس كويد في الفيلم شخصية الرئيس الـ40 للولايات المتحدة رونالد ريغان.