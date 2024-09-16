الامارات | فوائد زيت الجوز.. صحة وجمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا بأن زيت الجوز يتمتع بفوائد عديدة للصحة والجمال، بفضل محتواه العالي من الدهون الصحية والفيتامينات.

وأوضح أن زيت الجوز يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، إذ إنه غني بفيتامين E، الذي يحمي خلايا الجسم بفضل تأثيره المضاد للأكسدة، كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي للدهون، ومن ثم تقليل مستويات الدهون في الدم.

ويحتوي زيت الجوز على فيتامين B7 المعروف باسم «البيوتين»، والذي يحتاجه الجسم لتكوين الكيراتين، وبالتالي فهو يدعم النمو الصحي للبشرة والشعر والأظافر.

كما يتضمن زيت الجوز كميات قليلة من الزنك، الذي يعد مهماً للبشرة والشعر، إضافة إلى البوتاسيوم، الذي يتمتع بأهمية كبيرة لوظيفة عضلة القلب.

ويعد زيت الجوز غنياً بأحماض أوميغا 3، وهي أحماض دهنية غير مشبعة ومفيدة للصحة، إذ تعمل على تعزيز الدورة الدموية، وتحسين خصائص سريان الدم، وتساعد على خفض مستويات الكوليسترول، ما يسهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن إضافة زيت الجوز إلى السلطة، لاسيما مع الجرجير والجزر والشمندر الأحمر والقرع العسلي.

ولأن زيت الجوز حساس للضوء، فإنه ينبغي تخزينه في مكان مظلم وبارد.