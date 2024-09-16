الامارات | أرملة الكاتب ميلان كونديرا تلحق برفيق العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت فيرا كونديرا، أرملة الكاتب الفرنسي التشيكي ميلان كونديرا، التي لازمته في أبرز محطات حياته وأعماله، عن 89 عاماً، كما أعلنت دار غاليمار الناشرة لأعمال الروائي الراحل أول من أمس.

وقالت دار النشر الفرنسية الشهيرة: «ببالغ الأسى، يعلن أنطوان غاليمار ودار النشر غاليمار وفاة فيرا كونديرا». وأضافت: «لقد ارتبطت بعلاقة وثيقة مع زوجها، وسهرت عليه حتى اليوم الأخير وعملت بشكل رائع على الترويج لعمله الروائي والنقدي في العالم». وذكرت صحيفة «لا فوا دو نور» الإقليمية أن فيرا كونديرا توفيت في منطقة توكيه بمقاطعة با دو كاليه. وأشارت إلى أن عاملة عثرت عليها ميتة في فندق مطل على البحر حيث كانت تمضي إجازتها.

وكانت فيرا هرابانكوفا مذيعة تلفزيونية عندما تزوجت بمؤلف كتاب «وجود لا تحتمل خفته»، في عام 1967. واستُبعدت من الوظيفة بعد ربيع براغ عام 1968، وذهب كلاهما إلى المنفى في فرنسا عام 1975.

وتوفي ميلان كونديرا الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في الأدب العالمي، في يوليو 2023 عن 94 عاماً في باريس، حيث كان يقيم منذ عقود.