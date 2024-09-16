الامارات | «بيلاتس الحائط».. تدريب شامل للجسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد تمارين بيلاتس الحائط Wall Pilates رواجاً كبيراً حالياً، إذ يعد البيلاتس تدريباً شاملاً للجسم، يقوم على القوة، ويتضمن تمديد وتقوية العضلات في الوقت نفسه، حسب المدربة الألمانية ناتاليا سيتشوس تيريرو.

وأوضحت تيريرو أنه تتم ممارسة تمارين بيلاتس الحائط بالاستعانة بالحائط، بخلاف تمارين البيلاتس العادية، التي تمارس على السجادة أو الأجهزة.

وأضافت أن تمارين بيلاتس الحائط تعد مناسبة للمبتدئين بصفة خاصة، إذ يوجد الحائط في كل مكان تقريباً في المنزل أو في العمل أو في الفندق، كما أن الحائط يوفر الثبات والدعم، لذا تعد تمارين بيلاتس الحائط مناسبة للحوامل، وكذلك الأشخاص الذين يعانون مشكلات جسدية معينة.

وبالنسبة للمتمرسين في رياضة البيلاتس، فإنه يمكنهم ممارسة تمارين الحائط لتمديد وتقوية العضلات على نحو مكثف.

ومَن يرغب في تجربة تمارين بيلاتس الحائط، يمكنه ممارسة التمرين المعروف باسم «توسعة الصدر»، الذي يعمل على تحريك جميع عضلات الجذع، مع تمديد عضلات الرقبة والكتفين في الوقت نفسه.

ويؤدى هذا التمرين على النحو التالي: الوقوف بشكل منتصب بحيث يستقر الظهر على الحائط، بينما تكون القدمان على بعد قدمين من الحائط وفي وضع حرف V، وهذا يعني أن الكعبين ملتصقان ببعضهما ومضغوطان قليلاً معاً، بينما تكون أصابع القدم متباعدة قليلاً. وتعمل هذه الوضعية على تنشيط الجوانب الداخلية للأقدام.

وبعد ذلك، يقوم المرء - وظهره على الحائط - بمد الذراعين إلى الأمام على مستوى ارتفاع الكتف، بينما تشير راحة اليد إلى الأرض، ثم يأخذ المرء شهيقاً ويضغط ذراعيه قليلاً للخلف باتجاه الحائط في مواجهة ما يبدو وكأنه مقاومة. وبعد ذلك، يدير المرء رأسه إلى الجانب الأيمن، ثم إلى الأيسر.

وفي الخطوة الأخيرة، يُعيد المرء رأسه إلى المنتصف، ثم يأخذ زفيراً مع إعادة ذراعيه إلى وضع البداية بمدّهما إلى الأمام على مستوى ارتفاع الكتف.

وبعد ممارسة هذا التمرين سيلاحظ المتدرب أنه يمكنه التنفس بصورة أفضل، ويشعر بسعة وحرية أكبر في صدره.

ناتاليا تيريرو:

تمارين بيلاتس الحائط مناسبة للمبتدئين بصفة خاصة، إذ يوجد الحائط في كل مكان تقريباً.