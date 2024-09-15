الامارات | «أمير البوب» يعتذر علنياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم نجم البوب الأميركي جاستن تيمبرليك اعتذاراً علنياً، أول من أمس، أمام محكمة قرب نيويورك، حكمت عليه بعقوبة العمل للمنفعة العامة، لارتكابه مخالفة يصنّفها القانون بـ«البسيطة»، تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول.

وقال العضو السابق في فرقة «ان سينك» في ختام جلسة محكمة في ساغ هاربور شرق نيويورك: «لقد وجدت نفسي في موقف كان يمكنني فيه اتخاذ قرار مختلف».

وكان المغني والممثل البالغ 43 عاماً أوقف في إحدى ليالي يونيو الماضي وهو يقود سيارة من نوع «بي إم دبليو» في منطقة هامبتنز المعروفة بمساكنها الفارهة للأثرياء شرق نيويورك، وهو «في حالة سكر»، وكانت «عيناه محتقنتين بالدماء، ورائحة الكحول تفوح من أنفاسه»، بعد امتناعه عن التوقف عند أحد التقاطعات المرورية، وعدم قدرته على «إبقاء» سيارته على المسار «الصحيح»، بحسب الشرطة.

واعترف المغني الحائز 10 جوائز غرامي أخيراً بأنه مذنب بارتكاب «مخالفة بسيطة»، تتمثل في القيادة وهو في حالة سكر. وسُحبت منه رخصة القيادة مؤقتاً.

وبحسب قناة «ايه بي سي»، غُرّم مغني «سيكسي باك» و«وات غووز أراوند» و«سيلفيش»، بمبلغ 500 دولار، ووافق على القيام بما بين 25 و40 ساعة من خدمة المجتمع في إحدى الجمعيات. وأمره القاضي أيضاً بالإدلاء ببيان عام يتمحور على السلامة على الطرق.

وفور خروجه من المحكمة، وجّه تيمبرليك دعوة إلى العامّة لتوخي الحذر. وكان المغني، الملقّب بـ«أمير البوب»، بدأ مسيرته المهنية كمغن وكاتب أغنيات ومنتج وممثل، وحقق شهرة عالمية واسعة.