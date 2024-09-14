الامارات | وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 14 سبتمبر 2024

توفيت اليوم السبت الممثلة المصرية ناهد رشدي، بعد أن قدمت أكثر من 80 مسلسلا عبر مسيرة فنية حافلة.

وأعلنت نجلة الفنانة عن وفاة والدتها عبر موقع "فيسبوك" قائلة: "لله ما أخذ ولله ما أعطى. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله".

وقالت إن صلاة الجنازة على الراحلة ستقام عصر اليوم بمسجد " الكواكبي" بحي " العجوزة"