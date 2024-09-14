الامارات | الإسبادريل الشبكي نجم موضة الموسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل الإسبادريل الشبكي (Mesh Espadrilles) نجم موضة الأحذية النسائية في صيف وخريف 2024، ليمنح المرأة إحساساً بالراحة من ناحية وإطلالة أنيقة تتسم بالبساطة والهدوء من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة «Instyle» أن الإسبادريل هو حذاء صيفي ذو أصول إسبانية مصنوع من ألياف نبات الجوت المجدولة، مشيرة إلى أنه يمتاز بأنه خفيف وجيد التهوية، ما يجعله مريحاً للغاية.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن حذاء الإسبادريل يطل بمظهر شبكي ليوفر للأقدام مزيداً من التهوية، مشيرة إلى أن بعض الموديلات تزدان بالدانتيل الكروشيه في حين تأتي موديلات أخرى مرصعة بأحجار الستراس، والتي تضفي على الحذاء لمسة فخامة وجاذبية.