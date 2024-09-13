احذر تناول هذا المشروب على معدة فارغة يدمر الكلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

المشروبات الغازية قد تشكل جزءًا كبيرًا من ثقافتنا الاستهلاكية، ولكنها تحمل في طياتها العديد من المخاطر الصحية، خاصة عند الإفراط في تناولها، حسبما ذكر أحمد صلاح أخصائي التغذية العلاجية لمصراوي.

تأثير المشروبات الغازية على الكلى

المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة من السكر، والتي قد تساهم في زيادة الوزن والسمنة، وهما عاملان خطر للإصابة بأمراض الكلى على المدى الطويل، كما أن بعض المشروبات الغازية تحتوي على مادة الفوسفور التي قد تؤثر على امتصاص الكالسيوم وتقويض صحة العظام.

تناولها على معدة فارغة

تناول أي مشروب، بما في ذلك المشروبات الغازية، على معدة فارغة قد يسبب بعض الانزعاج الهضمي مثل الحموضة، ولكن يضر الكلي إذا تناولته بشكل يومي على معدة فارغة.

ما الذي يؤثر على صحة الكلى؟

إن الإفراط في تناول الملح والسكر والدهون المشبعة يزيد من الضغط على الكلى، وأيضًا قلة شرب الماء تجعل الكلى تعمل بجهد أكبر للتخلص من السموم.

نصائح طبية مهمة للحفاظ على صحة الكلى

يجب عليك شرب الماء لأنه يساعد على طرد السموم من الجسم وحماية الكلى، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وتقليل الملح والسكر والدهون المشبعة، يجب أيضا ممارسة الرياضة بشكل منتظم لتحسين الدورة الدموية، يجب السيطرة على الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

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