الامارات | سعيد الطاير يكرم «نجوم ديوا» 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقديراً لجهودهم الاستثنائية في تعزيز مسيرة نجاح وتميز هيئة كهرباء ومياه دبي في مختلف المجالات، كرّم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، 194 موظفاً وموظفة فازوا بجوائز «نجوم ديوا» الداخلية للتميز - الدورة الأولى لعام 2024، وذلك ضمن فئات «التميز الوظيفي» و«التميز الإداري»، والخريجين والمشاركين في برنامج خبراء التميز والمقيمين الداخليين لعام 2024، وأبطال الحوكمة 2023، وأبطال الرشاقة 2023، وأبطال الامتثال 2023، والفائزين بجائزة الصحة والسلامة 2023، وأفضل فريق مراقبة أداء الاستهلاك 2024، إضافة إلى متطوعي الهيئة المتميزين لعام 2023.

وقال الطاير: «إن التميز بالنسبة لنا ليس مجرد هدف نسعى لتحقيقه، وإنما رحلة مستمرة لا تتوقف، ونهج نتبعه في جميع مشاريعنا وعملياتنا التشغيلية وخدماتنا، وفق استراتيجيات وخطط عمل واضحة نتكاتف جميعنا لتنفيذها. وتهدف جوائز (نجوم ديوا) إلى ترسيخ أسس التميز المستدام وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي، فالتحدي الحقيقي لا يكمن في التميز فحسب، وإنما في الحفاظ عليه ومواصلة التفوق. وكما يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: (في سباقنا نحو المركز الأول، فإننا ننظر إلى التميز كتحدٍّ وليس إنجازاً.. فالإنجاز هو ما نحققه لمستقبل شعب الإمارات، بينما مسيرة التميز متواصلة ومستمرة لا تقف عند حدود). وتعكس جوائز (نجوم ديوا) التزامنا بمأسسة ثقافة التميز وتوفير بيئة عمل إيجابية تحفز الإبداع والابتكار، وتواكب التغيرات المتسارعة، وتشجع التنافس الإيجابي، وتسهم في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية للاستثمار في كوادرنا البشرية الذين نعتبرهم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز، ونسعى إلى تقدير جهود المتميزين منهم، ونحتفي بإبداعاتهم وابتكاراتهم التي تعزز تنافسية الهيئة وتدعم جهودنا في الوصول إلى التميز المستدام».