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الامارات | الجزائر.. مشهورتان على "تيك توك" تحرقان شابا حتى الموت

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2024

أقدمت شقيقتان جزائريتان من مشهورات "تيك توك" على حرق شاب في العشرينيات من عمره، في جريمة مروعة هزت المجتمع الجزائري، اليوم الأربعاء.

 

ووفق قناة "موزاييك"، ذكرت مصادر محلية أن الشاب ضحية الجريمة في ولاية الوادي الجزائري على الحدود التونسية قُتل حرقا على يد الشقيقتين، بعد أن استدرجتاه إلى أحد المنازل ، إذ سكبتا عليه مادة سريعة الاشتعال، قبل أن تضرما النار بجسده، ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

 

وألقت الجهات الأمنية القبض على إحدى الشقيقتين بينما فرت الأخرى إلى مكان مجهول، وفُتح تحقيق في الجريمة لكشف ملابساتها وأسبابها.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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