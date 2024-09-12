الامارات | عمدة قرية إيطالية يستعين بالسكان لإنقاص وزنه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 سبتمبر 2024

لجأ عمدة قرية فالدوبيادنه في شمال إيطاليا، لوشيانو فريغونيز، إلى السكان لمساعدته في التخلُّص من زيادة وزنه بمقدار 50 كيلوغراماً منذ تولّيه المنصب قبل 10 سنوات، إذ إنه لم يستطع مقاومة الأطعمة اللذيذة التي تشتهر بها بلاده.

وأرجع فريغونيز السبب في وصوله إلى هذه الحالة من البدانة، إلى «التزاماته الاجتماعية»، بوصفه عمدة مسؤولاً عن تصريف شؤون قريته؛ حيث يُكرّس معظم وقته لمقابلة مجموعات من السكان من الصباح حتى حلول الليل.

وقال لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنّ كل هذه اللقاءات مع السكان لا تترك له وقتاً لممارسة الرياضة، كما يعترف بأنه يستمتع بتناول الأطعمة.

ومما ساعد على تفاقم المشكلة أنه لا يتناول وجباته في مواعيد منتظمة، بل غالباً قُبيل منتصف الليل، وهو الوقت الذي ينتهي فيه من ممارسة وظيفته، وفي هذه الحالة تكون الوجبة كبيرة الحجم.

ووصل وزن فريغونيز (47 عاماً) إلى نحو 140 كيلوغراماً، وإذ يُعدّ كبيراً جداً، اتجه إلى ممارسة رياضة المشي السريع، ليتمكن من فقدان بعضه.

وفي بداية الصيف، دعا سكان قرية فالدوبيادنه إلى الانضمام إليه في ممارسة رياضة المشي، وبلغ عدد الذين يشاركونه حالياً في جولاته 200 شخص، يجوبون المناطق الطبيعية الخلّابة على سفوح الجبال طوال ساعة ونصف الساعة.

وتقع قرية فالدوبيادنه، البالغ تعدادها 10 آلاف نسمة، في قلب إقليم فنيتو. ويلتقي فريغونيز مع مواطنيه كل خميس في جولة من المشي السريع، وهم يتجمّعون عادة في ساحة «غوغليلمو ماركوني».

هذه الفكرة التي أثبتت جدواها بالنسبة إلى السكان، كباراً وصغاراً، خطرت للعمدة بعد وقت قصير من إعادة انتخابه في يونيو (حزيران) الماضي. وكان يعاني متاعب صحّية لمدّة، إذ أدّى وزنه الزائد إلى صعوبة في السير، كما تسبَّب في شعوره بآلام في الظهر والركبتين.

والآن، بعد التغيير الذي طرأ عليه، يريد تشجيع الناس على ممارسة مزيد من الرياضة والاعتناء بصحّتهم.

وتمثّل زيادة الوزن مشكلة في إيطاليا، حيث تشير الإحصائيات إلى أنّ نسبة أصحاب الوزن الثقيل من بين الراشدين تبلغ 47.6 في المائة، في حين تبلغ نسبة مَن يعانون البدانة 11.5 في المائة.

ولا يدرك كثير من الإيطاليين أبعاد المشكلة، وتقول البيانات إنّ أكثر من نصف الذين يعانون زيادة الوزن والبدانة، يعدّون أنفسهم من أصحاب الوزن الطبيعي.

وربما لا تُثير هذه البيانات الدهشة في إيطاليا، إذ تُعدّ البدانة من الموضوعات المحظورة مناقشتها.