الامارات | السيدة الأولى الفرنسية تطل في «إميلي إن باريس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تظهر السيدة الأولى الفرنسية، بريجيت ماكرون، لوقت قصير بشخصيتها الخاصة في حلقة من المسلسل الشهير «إميلي إن باريس»، الذي يُعرض اعتباراً من اليوم على «نتفليكس»، وفق ما كشفت مجلة «إيل».

وتشارك بريجيت ماكرون في الحلقة بـ«ملابسها الخاصة»، إذ لم يقدّم القائمون على المسلسل «أي توجيهات لها بشأن الملابس»، بحسب المجلة.

وتطرح «نتفليكس» اليوم الدفعة الثانية من حلقات الموسم الرابع من المسلسل الشهير.

ومنذ طرح موسمه الأول عام 2020، يستقطب «إميلي إن باريس» أعداداً كبيرة من المشاهدين ويثير اهتماماً، وسط انقسام في الآراء بين المتابعين حيال العمل، إذ تعرّض المسلسل لانتقادات خصوصاً في بداياته في فرنسا، بسبب ما اعتُبر تكريساً لصور نمطية عن مدينة النور وصعوبات الحياة فيها، أو لإظهاره العاصمة الفرنسية برومانسية مفرطة دون عرض الواقع من جوانبه المختلفة.