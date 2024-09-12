الامارات | تعاون بين «العويس الثقافية» ومركز عبدالرحمن كانو البحريني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، إبراهيم الهاشمي، ورئيس مجلس إدارة مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في البحرين، علي عبدالله خليفة، مذكرة تعاون، بهدف تعزيز أواصر التعاون الفكري والثقافي بين الجانبين.

وتشمل المذكرة، التي وقعت في مركز كانو بالبحرين، أسس التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين المؤسسة والمركز، وتحقيق الأهداف المشتركة من خلال التشاور وتبادل الآراء، والخبرات، والدراسات، وورش العمل، والندوات، والمطبوعات، والمعلومات العلمية والثقافية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة، وإقامة فعاليات تخدم القضايا الفكرية، والاجتماعية، والتراثية، والعلمية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين.

وسبق لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أن أبرمت عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع مؤسسات وجهات ثقافية عربية مماثلة، وأنجزت مجموعة من الندوات والبرامج المثمرة المشتركة.