الامارات | فيضانات تجرف حيوانات مفترسة إلى الشوارع في نيجيريا

قال مسؤولون محليون ومدير حديقة حيوان إن سدا انهار، يوم الثلاثاء، في شمال شرق نيجيريا مما أدى إلى حدوث فيضانات شديدة دفعت إلى عمليات إخلاء، وجرفت الزواحف القاتلة من حديقة حيوان إلى البلدات في المنطقة.

وتسبب انهيار سد علاو في ولاية بورنو في حدوث أسوأ فيضانات في الولاية منذ انهيار نفس السد قبل 30 عاما، ودفع العديد من السكان إلى الفرار من منازلهم.

ووفقا لحكومة الولاية، كان السد يعمل بكامل طاقته بسبب هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، ناهوم داسو، إن حوالي 15 في المائة من عاصمة ولاية بورنو مايدوغوري غمرتها المياه. ولم يتم الإعلان عن حصيلة القتلى من الفيضانات حتى الآن.