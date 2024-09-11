الامارات | تايلور سويفت تعلن تأييدها لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تعلن تأييدها لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 سبتمبر 2024
أعلنت نجمة البوب الأميركية، تايلور سويفت، تأييدها لمرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، كامالا هاريس، بعد المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وفي منشور على إنستغرام، مساء الثلاثاء، قالت سويفت إنها ستصوت في انتخابات الخامس من نوفمبر للمرشحة الديمقراطية، لأنها "تناضل من أجل القضايا والحقوق التي أؤمن بها".
وقالت سويفت التي يتابعها على إنستغرام 283 مليون حساب "كناخبة، أنا أحرص على مشاهدة وقراءة كل ما بوسعي بشأن سياسات وبرامج" كلا المرشحين.
وأضافت أن هاريس "قائدة موهوبة وقوية كما أعتقد"، في منشور حصد أكثر من مليون إعجاب في أقل من 15 دقيقة.
وأعربت سويفت عن قلقها إزاء نشر ترامب مؤخرا لصور مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر فيها وكأنها تؤيده.
وأكدت رغبتها في مواجهة هذه المعلومات المضللة بإعلان حقيقة نواياها الانتخابية، معتبرة أن "أنجع سبيل لمواجهة التضليل الإعلامي هو الالتزام بالصدق والوضوح".
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