الامارات | الشرطة الأسترالية تُجبر مسافراً على دفع ثمن وقود الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 11 سبتمبر 2024

أُجبر رجل في أستراليا على دفع تكاليف الوقود لرحلة تجارية كان لا بد من إلغائها، بسبب سوء سلوكه.

كان الرجل من غرب أستراليا على متن رحلة من بيرث إلى سيدني عندما تسبب سلوكه غير المنضبط في عودة الطائرة إلى عاصمة الساحل الغربي وإلقاء الوقود قبل الهبوط، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

اتصل موظفو الخطوط الجوية بالشرطة الأسترالية طلباً للمساعدة وتم القبض على الرجل وتوجيه الاتهام إليه عندما وقع الحادث في 25 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وعند مثوله أمام محكمة بيرث الجزئية يوم الجمعة، أقر بالذنب عن السلوك غير المنضبط على متن الطائرة والفشل في الامتثال لتعليمات السلامة.

وأمرته المحكمة بدفع أكثر من 8 آلاف و630 دولاراً كتعويضات لشركة الطيران لتغطية تكلفة الوقود الخاصة بالرحلة وغرامة قدرها 9 آلاف دولار.

وقالت شونا ديفيس، القائمة بأعمال مفتش الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن الأفراد الذين يتسببون في اضطرابات على متن الرحلات الجوية يجب أن يتوقعوا تحمل المسؤولية عن أفعالهم غير القانونية.

وأوضحت ديفيس: «يجب أن يكون هذا الحادث بمثابة تحذير من أن السلوك السيئ على متن الطائرة يمكن أن يكلف الجاني تكلفة باهظة».

وتابعت: «من الأسهل بكثير اتباع تعليمات موظفي الخطوط الجوية بدلاً من التسبب في مشكلات غير ضرورية، والتي قد تنتهي بالإضرار بأموالك. تلتزم الشرطة ضمان رحلة آمنة لجميع المسافرين -بدءاً من مغادرتهم حتى وصولهم إلى وجهتهم».