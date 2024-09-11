الامارات | «الإمارات للإعلام» يجيز 500 ألف عنوان خلال النصف الأول  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الإمارات للإعلام السماح بدخول نصف مليون عنوان تقريباً إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعكس التطور المستمر في قطاع النشر.

وأصدر المجلس أكثر من 46 ألف إذن تداول لمطبوعات بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 أذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية، بنسبة نمو 16% عن العام السابق، وأصدر موافقة على أكثر من 18 نصاً سينمائياً، و32 نصاً مسرحياً، و12 نص مسلسلات سيتم تصويرها في الدولة.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام محمد سعيد الشحي، التزام المجلس تطوير بيئة إعلامية تنافسية، وزيادة الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله، مع التأكد من الالتزام بالتشريعات والسياسات المعمول بها، وذلك تماشياً مع رؤية المجلس بالريادة في قطاع الإعلام، وخلق بيئة ممكنة متطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات، عبر توفير محتوى إعلامي هادف ومسؤول، يسهم في نشر لمعرفة ويعزز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار إلى أن صناعة الإعلام تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات مدعوماً بالتطورات التكنولوجية الحديثة، والسياسات الإعلامية المرنة، والخدمات الحكومية السريعة، والبنية التحتية المتطورة في الدولة الإمارات.

ووافق مجلس الإمارات للإعلام على عرض 339 فيلماً في دور السينما، بنسبة نمو 7% عن العام السابق، وبمجموع مشاهدات فاق الستة ملايين مشاهدة، وذلك بعد أن تمت متابعة هذه الأفلام من قبل فرق عمل متخصصة، والتأكد من توافقها مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

كما سمح المجلس بتداول 73 لعبة إلكترونية، بالتعاون والتنسيق مع شركات الألعاب الإلكترونية، وقد تم منحها التصنيف العمري المناسب.

وعلى صعيد التراخيص، أصدر المجلس 670 ترخيصاً إعلامياً للبث الإذاعي والتلفزيوني والصحف والمجلات، و230 ترخيصاً للإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجرى المجلس أكثر من 3250 زيارة تفتيشية على المنشآت الإعلامية في الدولة.