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الامارات | زووم.. على العالم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «إن المتتبّع لمسيرة أهم الفنون البصرية الحديثة، سيلحظ الشعبية الجارفة، التي بات يكتسبها فن التصوير الضوئي بفضل التقنية المتطوّرة، التي أوقدت مواهب أصحاب الأنامل المبدعة في هذا المجال، فبات التصوير الضوئي فناً شعبياً، إن لم يكن على مستوى الممارسة، فعلى مستوى التذوق والاستمتاع بفك شيفراته الإبداعية». حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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