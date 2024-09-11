الامارات | «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» تراهن على أجيال المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بهدف إلهام المواهب الشابة الطموحة من المواطنين والمقيمين في الدولة، وتحفيزهم لخوض تحدّيات تقودهم إلى النجاح في المستقبل؛ فتحت جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، باب التسجيل للمشاركة في دورتها الخامسة.

وتستقبل الجائزة المشاركات من اليافعين والشباب الذين تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً من الجنسين ضمن ثلاثة مستويات: الذهبي والفضي والبرونزي، والتي ينجز فيها المشاركون تحدّيات في أقسام الجائزة الأربعة: المغامرة والتطوع والمهارات والأنشطة البدنية.

وللمشاركة والتنافس للفوز بميداليتها الذهبية يُشترط إنجاز الأقسام الأربعة جميعها، وفي الفضية ثلاثة منها، أما البرونزية فتتطلب إنجاز قسمَي التطوع والمغامرة فقط.

ومنذ انطلاقها في 2019 تسعى الجائزة إلى صقل مواهب ومهارات أجيال الغد في العديد من المجالات غير الأكاديمية وتعزيز إرادتهم وثقتهم بأنفسهم ضمن منظومة محفِّزة تقوم على مبادئ تحدّي الذات، والتعلُّم المستمر وإطلاق العنان للشغف والطاقات الكامنة.

من جانبها، قالت مدير جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، عزيزة إبراهيم المازمي: «نفخر بما حققته الجائزة على مدار الدورات الأربع الماضية، إذ شهدنا خلالها الكثير من غراس مواهبنا الشابة المبدعة تُزهر وتثمر، واحتفينا بجهودهم عاماً بعد آخر، ونتطلع إلى خلق آفاق من النمو في الدورة الخامسة من خلال استقطاب عدد أكبر من المشاركات الشابة على مستوى الدولة بالتعاون مع شركائنا الرئيسين الذين لعبوا دوراً كبيراً في نجاح الجائزة وتحقيق أهدافها في دوراتها السابقة».

وأضافت: «ندرك أن الشباب عماد التقدم والتطور في أي مجتمع، ولابد من توفير البيئة الداعمة التي تتيح لهم النمو الذهني والبدني بشكل متكامل عن طريق تشجيعهم على اكتشاف مواهبهم ومكامن قوتهم، ومساعدتهم على صقلها وتنميتها، ليكونوا متميّزين في مجالاتهم، وفاعلين في تحمُّل مسؤولياتهم. وهذا ما تهدف الجائزة إلى تحقيقه عبر مد الجسور بين الشباب وشغفهم، والأخذ بأيديهم لتمكينهم من الارتقاء إلى مستويات تتلاءم مع تطلعات دولة الإمارات».

ونجحت الجائزة عبر دوراتها السابقة في نشر رسالتها الهادفة إلى غرس مجموعة من القيم الإيجابية النبيلة في نفوس الشباب، والتي تتمثل في: المبادرة والعطاء والتسامح وتحمّل المسؤولية وتقبل الآخرين وتقديرهم والتعاون والشراكة، وهي قيم أساسية تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، وتشكل أساساً للعمل المشترك من أجل تعزيز عملية التقدم والتنمية في المجتمع.

عزيزة المازمي: الجائزة تتطلع إلى استقطاب عدد أكبر من المشاركات الشابة على مستوى إمارات الدولة.

قبل 1 مايو

دعت جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب اليافعين والشباب من المواطنين والمقيمين في جميع إمارات الدولة إلى التسجيل في دورتها الخامسة عبر الموقع الرسمي للجائزة www.sheikhsultanaward.ae وتقديم مشاركاتهم قبل الأول من مايو 2025.