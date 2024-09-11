الامارات | ملتقى السرد يدشن دورته الـ 20 في تونس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة الشؤون الثقافية في تونس، أمينة الصرارفي، على دور الشارقة الحيوي في دعم الثقافة والفنون وتشجيع المبدعين، مشيرة إلى أن الإمارة تثري المشهد الإبداعي في الوطن العربي من خلال سلسلة الملتقيات والمهرجانات المتواصلة بين مختلف المدن والعواصم العربية.

جاء ذلك خلال لقاء الصرارفي مع رئيس دائرة الثقافة في الشارقة عبدالله بن محمد العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة محمد إبراهيم القصير، في العاصمة تونس، إيذاناً بتدشين الدورة الـ20 من ملتقى الشارقة للسرد.

وقالت الصرارفي إن «تونس تحتفي مع الشارقة بملتقى السرد الذي يجوب الوطن العربي، ويحل في تونس بدورته الـ20، ويسعى إلى وقفات تحليلية عميقة تناقش أهم المستجدات في السرد بأنواعه، والوقوف على ما طرأ عليه من تحوّلات جديدة».

بينما قال عبدالله العويس، إن «الشارقة تحرص دائماً على نهج ثقافي مستدام، وسعداء بأن يبدأ برنامج دائرة الثقافة السنوي وأن يُستهل من تونس حيث ملتقى السرد، وبعد تجربة بيت الشعر في القيروان وجدنا تونس كما نعرفها زاخرة بالعطاء الثقافي، ليتطور العمل نحو آفاق جديدة». واتفق الطرفان على تنظيم ملتقيات ثقافية جديدة تتضمن فن الخط العربي، والموسيقى، والتي ستشكل داعماً للمبدعين.

وأهدى العويس عدد سبتمبر الجاري من مجلة الشارقة الثقافية والصادرة عن دائرة الثقافة إلى الوزيرة التونسية، لافتاً إلى أن المجلة تحتفي بتونس من خلال الغلاف الرئيس الذي يحمل صورة لمدينة «سوسة» جوهرة الساحل التونسي.

• عبدالله العويس: سعداء بأن يبدأ برنامج دائرة الثقافة السنوي وأن يُستهل من تونس.