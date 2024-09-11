الامارات | جهود «مركز جمعة الماجد» في خدمة التراث بين يدي طلبة جامعة زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلّط «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» في دبي، أول من أمس، الضوء على دوره في خدمة التراث الإنساني، خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته جامعة زايد لطلبتها.

وقدمت رئيس قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة في المركز، شيخة عبدالله المطيري، محاضرة تناولت فيها جهود «جمعة الماجد» في حفظ التراث، مشيرة إلى الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين والدارسين، عبر مكتبة كبيرة، تضم مجموعة من الكتب النادرة والمخطوطات والوثائق.

وتناول رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، أنور الظاهري، ما تضمنه معرض المخطوطات الذي قدمه المركز في مقر جامعة زايد، مستعرضاً نماذج من المخطوطات الأصلية التي تعرضت للتلف، نتيجة سوء الحفظ، والأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات.