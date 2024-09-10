مع التقلبات الجوية وتغير الفصول..كيف تحمي نفسك من الإصابة بالسعال وحساسية الصدر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مع تغير الفصول وتقلبات الطقس، يزداد خطر الإصابة بالأمراض التنفسية مثل السعال وحساسية الصدر.

في هذا التقرير التالي يستعرض لكم موقع "الخليج 365"، أبرز النصائح للحماية من تقلبات الجو وحساسية الصدر، وفقًا لما ذكره الدكتور مجدي بدران استشاري حساسية الصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

قال بدران يجب تجنب مسببات الحساسية في تلك الفترة مثل الغبار، كم يجب البقاء في الأماكن المغلقة قدر المستطاع، وأيضًا تجنب وبر الحيونات، إذا كنت تعاني من حساسية تجاها، وتقليل تعرضك بها.

تعزيز المناعة

- يجب تناول الكثير من الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- أخذ قسط كافي من الراحة.

- استخدام بخاخات الأنف تقلل من التهابات الأنف.

- شرب الكثير من السوائل،والماء الدافيء لترطيب الحلق وتخفيف السعال.

- تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي، ومنها الجوافة فهي تتربع على عرش الفواكه الغنية بفيتامين سي.

- استخدام محلول ملحي لتقليل التهابات الحلق.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

وقدم مجدي بدران عدة نصائح أخرى منها ما يلي:

تجنب التدخين والتدخين السلبي.

الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الابتعاد عن الأطعمة الحارة وغير الصحية.

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