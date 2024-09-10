الامارات | ضبط الفنان سعد الصغير وبحوزته مخدرات في مطار القاهرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 سبتمبر 2024

ألقت السلطات الأمنية بمطار القاهرة، القبض على المغني الشعبي المصري سعد الصغير، أثناء عودته من الولايات المتحدة الأميركية وبحوزته مواد مخدرة مدرجة ضمن جداول المخدرات.

وبحسب مواقع محلية، كان سعد الصغير يحيي حفلا غنائيا في الولايات المتحدة، ولدى عودته إلى القاهرة وأثناء تفتيشه بمطار القاهرة صباح اليوم عثر بحوزته على مواد مخدرة، وهي عبارة عن سجائر إلكترونية و"فيب" بزيت الماريغوانا، حيث أقر الصغير بحيازة هذه المواد بغرض التعاطي وليس الاتجار، وأنه لا يعلم أن هذه المواد محظور تداولها في مصر.

واتخذت سلطات الأمن في مطار القاهرة الدولي الإجراءات القانونية اللازمة حيال الفنان سعد الصغير، والذي ألقي القبض عليه بتهمة حيازة مواد مخدرة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.