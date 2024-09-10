الامارات | تحذير للمصابين بارتفاع ضغط الدم: انتبهوا إلى أي مشاكل في الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر أطباء ألمان لارتفاع ضغط الدم من أن ارتفاع ضغط الدم ينطوي على مخاطر جسيمة على العين؛ إذ يتسبب في تدهور سريان الدم، ويشكل عبئاً على الأوعية الدموية الدقيقة، ويعزز التسربات ويتسبب في تكوّن الجلطات، ما قد يؤدي إلى تلفيات جسيمة بالشبكية، وفي أسوأ الحالات قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بالعمى.

وأوضح أطباء الجمعية الألمانية لارتفاع ضغط الدم أنه ينبغي للمصابين بارتفاع ضغط الدم استشارة طبيب العيون فور ملاحظة أي مشاكل في الرؤية مثل تشوش الرؤية وفقدان المجال البصري، للخضوع للعلاج في الوقت المناسب تجنباً للعواقب الوخيمة المحتملة.

يُشار إلى أن ضغط الدم الطبيعي يبلغ 120/80 ملم زئبق، بينما تعد قيم ضغط الدم، التي تبلغ 140/90 ملم زئبق وما فوق، مرتفعة للغاية.

يشار إلى أنه بخلاف ارتفاع ضغط الدم ينطوي أيضاً ارتفاع مستوى السكر بالدم وارتفاع مستوى الكوليسترول على مخاطر على العين.