5 عادات يومية تعزز هرمونات السعادة لديك

محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر العديد من الأشخاص بالسعادة رغم مواجهتهم للتحديات التي نواجهها جميعا، لكن هل تعلم ما السر وراء ذلك؟

إليك 6 عادات بسيطة يمكنك اتباعها لتعزيز هرمونات السعادة لديك، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

التركيز على الجوانب الإيجابية

إن التركيز على الجوانب الإيجابية في الحياة هو أول خطوة نحو السعادة، فبدلا من الانشغال بما تفتقده أو الأمور السلبية، عليك تدريب عقلك على تقدير النعم الموجودة في حياتك.

العلاقات الإيجابية

التواصل مع الأشخاص الإيجابيين الذين يدعموننا يشعرنا بالانتماء والقبول، ويغذي روحنا بالسعادة، لذلك، من المهم أن نحيط أنفسنا بأشخاص يحفزوننا ويشجعوننا على تحقيق أهدافنا.

تحديد الأهداف

إن تحقيق الأهداف، يعزز الثقة بالنفس للمرء، لذلك، من الضروري تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف أصغر قابلة للتحقيق، والاحتفال بكل خطوة نجاح.

الحد من السلبية

التعرض المستمر للسلبية، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من الأشخاص السلبيين، يؤثر سلبا على الحالة المزاجية لديك، لذلك، من الضروري حماية عقلك من هذه الطاقة السلبية، والتركيز على المصادر الإيجابية للمعلومات والطاقة.

ممارسة الرياضة

عندما تمارس الرياضة، يفرز الجسم الإندورفين، وهي مواد كيميائية طبيعية تعمل كمضادات للاكتئاب وتحسن المزاج.

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